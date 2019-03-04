Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

Değer, "Oraya gittiğimizde ne olacak diye bekliyorduk. İsimlikleri çıkartmışlardı. Bir albay geldi ve ‘Türk Silahlı Kuvvetleri, hükümete el koydu.’ dedi. O albayın yanında tanıdık hiçbir komutanımız yoktu. Yanındaki bütün rütbeliler yabancı idi. ‘Hükümete el konulmuştur.’ diyen albayın daha sonra televizyonda Yunanistan’a kaçtığını gördüm." ifadelerini kullandı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulan tanıklardan Değercan Değer, 15 Temmuz’da yaklaşık 10 aylık asker olduğunu, hazır kıtaya geçtiklerinde bütün bölüklerin toplanmış olduğunu gördüğünü söyledi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Darbeci albayın yanındakilere "2-3 tane kalıplı asker seçin." demesi üzerine kendisi ve devresi bir askerin daha seçildiğini belirten Değer, nöbet yerine götürüldüklerini anlattı.

- "Cephaneliğin kilidini kırdılar"

Nöbet yerinde 5 saat bekletildiklerini kaydeden Değer, "Tuvalet izni için ısrar ettik ve nöbet yerinden ayrıldık. Bu sırada aşağıya inerken onları gördük, cephaneliğin kilidini kırdılar ellerindeki aletlerle. Silahları toplamışlardı." diye konuştu.

Tanıklardan Sercan Sarısoy da askerliğini ulaştırma bölüğünde şoför olarak yaptığını söyledi.

Sarısoy, "Akşam paşamı aldım ve lojmanlara geçerek evine bıraktım, sonra birliğime geri döndüm. İki kez içtima anonsu yapıldı. İkinci anons yapıldığında içtima için alaya geçtim. İsimliği olmayan bir komutan bize bağıra bağıra 'Yeni grup komutanınız benim. Gidişatın olumsuzluğundan dolayı askeriye yönetime el koymuştur.' dedi." beyanında bulundu.

Daha sonra darbeci komutanların toplanarak her bölükten asker istediğini anlatan Sarısoy, jetlerin havalandığını ve askerlerin tedirgin olduğunu ifade etti.