Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

T.A, "Gelen o iki subay hiçbir şey demeden içeri girdi. Dümdüz yürüyüp, ikinci soldan yukarı çıktı. Daha sonra generali elleri kelepçeli, ağzı bağlı bir şekilde dışarı çıkardılar. Bize güvenlik subayı albay 'herkes nizamiye giriş kapısına gidecek, orada toplanacak' dedi. General haricinde iki, üç kişinin daha ağzı bantlı, elleri kelepçeliydi. Onlar da giriş kapısında bekletiliyordu, sırayla dışarı çıkartılıyorlardı." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi 6 aylık asker olduğunu belirten T.A, nöbet tuttuğu sırada 7 No'lu karargah kapısından 21.00 gibi iki subayın giriş yaptığını söyledi. T.A, subayların askeri kamuflaj giydiğini ancak sakallı olmalarının dikkatini çektiğini belirtti.

Kimsenin neler olup bittiğini bilmediğini aktaran T.A, ilerleyen dakikalarda jetlerin sesini duyduğunu belirtti.

Daha sonra erlerin koğuşlara gönderildiğini kaydeden T.A, "Bir komutan geldi koğuşa, silahlı idi ve savaşa gider gibi giyinmişti. Üzerinde hücum yeleği, silah ve cephane vardı. Sert bir şekilde, 'herkes koğuştan çıkacak' dedi. Biz de aşağıya indik, içtima aldılar sonra 'herkes serbest' dediler." diye konuştu.

Sabah saatlerinde bir arkadaşına ilaç lazım olduğunu belirten T.A, başlarında bulunan ancak kim olduğunu bilmediği bir komutandan ilaç alıp gelmek için izin istediğini ancak onun izin vermediğini söyledi.

T.A, sabah olduğunda nöbet yerine çağrıldığını, gittiğinde her yeri dağınık gördüğünü bildirdi.

- "Toplantılarda görev yaptığımız birliklerle ilgili bilgi isteniyordu"

Tanık Orhan Yılmaz ise FETÖ ile 9 yaşında tanıştığını, ilerleyen yıllarda TSK'ya girdiğini anlattı. Yılmaz, 1998-2006 yılları arasında İstanbul'da "Ahmet" ve "Veli", Ankara'da iken "Cuma" kod adlı örgüt üyesinin kendilerinden sorumlu olduğunu belirtti.