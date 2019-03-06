Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

Atay'ın kendisine, eve gidebiliyorsa gitmesini, gidemiyorsa kuvvet komutanlığına dönmesini söylediğini, arkadaşlarını yanlış bir şey yapmaması için uyarmasını istediğini aktardı. B.A, Hamdi Atay'ın ayrıca telefonunu girişte saklayarak içeri girmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

Saat 21.30 sularında yaptığı telefon görüşmesinden sonra 2 No'lu nizamiyeye gittiğini, önce alınmadığını, içeride tanımadığı kamuflajlı birçok askerin olduğunu söyleyen B.A, şöyle konuştu:

"Rütbeleri subay olan bu şahısların isimlikleri yoktu. İçerisi yüzbaşı, binbaşı ve yarbay kaynıyordu. O kadar üst rütbeliyi daha önce bir arada görmemiştim. Kimliğimi istediler ve 'Nereden bilelim burada asker olduğunu' dediler. O sırada nizamiyedeki arkadaşlardan bir tanesi benim adımı duyunca 'O bizim arkadaş' dedi ve beni içeri aldılar. Üzerimde telefon olup olmadığını sordular, telefonumu saklamıştım ve ben de olmadığını söyledim. Kıyafetlerimi yere dökerek çantamı aradılar. Daha sonra 2 No'lu nizamiyede durmamı istediler."

- "Bu geceyi atlattık mı sabaha her şey daha rahat olacak"

Nizamiyedeyken isimlerini bilmediği rütbeli askerlerin televizyon izlemesinin dikkatini çektiğini anlatan B.A, "Televizyonu keyifli bir şekilde izliyorlardı. Biz de olup biteni o an anladık. Kendi aralarında konuşurken 'Sabaha mutlaka rahatız, bu geceyi atlattık mı sabaha her şey daha rahat olacak' diyorlardı." diye konuştu.