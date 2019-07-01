Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen Emre K, 15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında bölük komutanı olarak görev yaptığını dile getirdi.

Darbe teşebbüsü öncesi karargahta darbeye hazırlık mahiyetinde bir durumla karşılaşmadığını anlatan Emre K, olay günü rutin mesainin bitiminden sonra kışladan ayrıldığını belirtti.

Akşam saatlerinde basında çıkan haberler üzerine darbeden haberdar olduğunu anlatan Emre K, aradığı amirlerinden birisinin kışlaya gittiğini ancak içeri alınmadığını söylemesi üzerine ertesi gün nöbet saatine kadar kışlaya gitmediğini beyan etti.

Tanık Emre K, mesaiye başladıktan sonra bölüğünde yaptığı incelemede ise herhangi bir malzeme eksikliğine rastlamadığını aktardı.