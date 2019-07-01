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Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen Emre K, 15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında bölük komutanı olarak görev yaptığını dile getirdi.

Darbe teşebbüsü öncesi karargahta darbeye hazırlık mahiyetinde bir durumla karşılaşmadığını anlatan Emre K, olay günü rutin mesainin bitiminden sonra kışladan ayrıldığını belirtti.

Akşam saatlerinde basında çıkan haberler üzerine darbeden haberdar olduğunu anlatan Emre K, aradığı amirlerinden birisinin kışlaya gittiğini ancak içeri alınmadığını söylemesi üzerine ertesi gün nöbet saatine kadar kışlaya gitmediğini beyan etti.

Tanık Emre K, mesaiye başladıktan sonra bölüğünde yaptığı incelemede ise herhangi bir malzeme eksikliğine rastlamadığını aktardı.

Tanık Ayhan B, 11 Temmuz 2016'da Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığında icra subayı olarak göreve başladığını, görevi devraldığı kişinin de sanık eski binbaşı Yener Akbaba olduğunu dile getirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü saat 19.30 sularında mesaiden ayrılarak evine gittiğini belirten Ayhan B, saat 22.00 sularında televizyonda gördükleri üzerine karargahı ve makam odasını aradığını ancak cevap verilmediğini bildirdi.

Lojistik komutanının emriyle ertesi gün mesaiye gittiğini, odasının kapısının kırılmış ve girilmemesi için önlem alınmış olduğunu gördüğünü aktaran Ayhan B, görevi devraldığı sanık Akbaba'nın gözaltına alındığını öğrendiğini kaydetti.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşma yarına bırakıldı.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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