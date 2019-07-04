Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

İçtimada sanık eski albay Hasan Yılmaz'ın darbe açıklaması yaptığını bildiren Cihan D, "Albay Hasan Yılmaz gelerek Kara Kuvvetleri Komutanlığına el koyduğunu söyledi. Bunun sonunda ölüm olduğunu söyledi. 'Allah yardımcımız olsun.' dedi. 'Erlere silah verin dışarı çıkartın.' dedi. Bunun üzerine binbaşı İhsan Bozkurt, 'Bunlar yeni asker.' diyerek karşı çıktı. Yeni asker filan da değildik. Sonrasında helikopterler filan gelmeye başladı. Ardından koğuşlar bölgesine geçtik, sabaha kadar bekledik. O gece kışlada daha önce görmediğim bir sürü komutan gördüm." diye konuştu.

Tanık sıfatıyla dinlenen Cihan D, olay tarihinde KKK'de er olarak vatani görevini yerine getirdiğini, akşam verilen emirle içtima alanına toplandıklarını aktardı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık Cihan D, sabah saatlerinde darbecilerin başarısız olduklarının anlaşılmasından sonra karargahtan ayrıldıklarını ve kışla emniyetinin sağlandığını belirtti.

- Darbeciler silahlığın kapısını kırarak silah almış

Tanık er Aydın B, saat 22.30 sularında içtima yapılacağının ilan edilmesi üzerine buraya gittiğini, bu sırada havada savaş uçaklarını ve helikopterleri gördüğünü bildirdi.

İçtimada askerlere konuşan rütbesini ve ismini bilmediği bir askerin "ülke yönetimine el konulduğu" yönündeki açıklamalarını duyduğunu aktaran Aydın B, içtima sonrası bir uzman çavuş tarafından yemekhaneye götürüldüklerini ve burada bekletildiklerini söyledi.

Darbenin bastırılmasının ardından daha önceden planlanan nöbetine gitmek için silahlığa gittiğinde üzerine zimmetli olan silahını yerinde bulamadığını anlatan Aydın B, silahlığın kapısının kırılmış halde olduğunu ve çok sayıda silahın da yerinde olmadığını kaydetti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

