Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen Ahmet U, 15 Temmuz'da KKK'de üsteğmen rütbesiyle ikmal subayı olarak görevli olduğunu dile getirdi.

Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını gördüğünü beyan eden Ahmet U, televizyonu açarak neler olduğunu öğrenmek istediğinde darbe girişiminden haberdar olduğunu ifade etti.

Darbe girişimi süresince evinde beklediğini, ertesi gün nöbeti olduğu için KKK kışlasına gittiğini anlatan Ahmet U, kendi bölüğünde görev yapan erlerden yaşananlara ilişkin bilgi aldığını belirtti.

Mesaisine başlamasından sonra isimlikleri sökülmüş ve silahlı halde bir astsubay ile bir binbaşının kendisine kim olduğunu sorduğunu anlatan Ahmet U, nöbetçi heyetinden olduğunu söylemesi üzerine her iki kişinin de "Biz kendi nöbetçi heyetimizi oluşturduk, istersen gidebilirsin." cevabını verdiklerini kaydetti.