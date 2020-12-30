Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında karar açıklandı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 132 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklar hakkındaki yargılamanın tamamlandığını bildirerek mahkemenin hükmünü açıkladı. Buna göre, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski Tuğgeneral Adem Boduroğlu ve dönemin KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski Albay Mutlu Serkan Vurdem’in de arasında bulunduğu 12 sanığa “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 80 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası verilmesine hükmedildi. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan bazı sanıklara ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından da ceza verildi.

22 sanığa “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12 yıl 6 ay ile 19 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. 2 sanık “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilirken, 1 sanık da aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, 9 sanık için ise beraat kararı verdi.

Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan ve Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski Tuğgeneral Erhan Caha, bu dosya kapsamında sadece “kasten öldürmeye teşebbüs etme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından sorumlu tutuldu. Caha, 2 kişiye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 34 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan ise toplam 69 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yine başka dosyada ceza alan 2 sanığa bu davada yalnızca "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ceza verildi.

