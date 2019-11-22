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Kara Kuvvetleri Komutanlığı davasında 94 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin 142 kişi hakkında açılan davada savcı, 94 sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin 142 kişi hakkında açılan davada savcı, 94 sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşü için söz verdi. Savcı, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski Tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanlığı eski Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Aralarında eski tuğgeneraller İbrahim Lütfi Nuhoğlu ve Mücahit Tamer'in de olduğu 17 sanığın da 'darbeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapsini isteyen savcı, 2 sanık için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15'er yıla kadar, 5 sanık için ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan değişen yıllarda hapis cezası istedi. 12 sanığın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari 12 sanığın da dosyasının ayrılmasının talep etti.

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