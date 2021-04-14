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Kara Kuvvetleri Komutanlığı için sözleşmeli er ilanı | Sözleşmeli Er Başvuruları nasıl yapılır?

14.04.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev almak üzere 2021 sözleşmeli er ilanı internet üzerinden duyuruldu. Sözleşmeli er olarak görev yapmak isteyen adaylar için ise başvuru detayları da paylaşıldı. 14 Nisan saat 14:00’de duyurulan ilan için ise adaylar araştırma yapmaya başladı. Başvuru için gerekli şartları ve önemli detayları sizin için haberimizde derledik. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev almak isteyen adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için sözleşmeli er ilanı | Sözleşmeli Er Başvuruları nasıl yapılır?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sözleşmeli er olarak girmek isteyen adayları 25 yaşını aşmamış olmaları şartı bulunuyor. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve başvurusu kabul edilen adaylar, seçim aşamaları için çağrılacaktır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na başvuracak adayların sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden kontrol ve takip etmesi tamamen adaya bırakılmıştır. Bu yüzden başvurunuzu yaptıktan sonra kontrolünü sağlamak oldukça önemli olmaktadır.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

• Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.
• Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.
• Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.
• Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).
MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a. FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.
Rapor ve Muvafakat Yazısı örnekleri kılavuza eklenmiştir.

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• 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazetede 2.413 sayılı karar ile yayınlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30'uncu maddesi" gereği; yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen tatuajlar ile bu bölgelerin dışında vücudun görünmeyen bölgelerinde toplam 20 cm² den büyük tatuaj (dövme) olan adayların, sağlık raporu aşamasında elenebileceği hususunun göz önünde bulundurulması adayların lehine olacaktır.
• Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ER İLANI DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet

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