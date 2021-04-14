Kara Kuvvetleri Komutanlığı için sözleşmeli er ilanı | Sözleşmeli Er Başvuruları nasıl yapılır?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sözleşmeli er olarak girmek isteyen adayları 25 yaşını aşmamış olmaları şartı bulunuyor. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve başvurusu kabul edilen adaylar, seçim aşamaları için çağrılacaktır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na başvuracak adayların sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden kontrol ve takip etmesi tamamen adaya bırakılmıştır. Bu yüzden başvurunuzu yaptıktan sonra kontrolünü sağlamak oldukça önemli olmaktadır.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

• Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

• Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

• Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

• Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;