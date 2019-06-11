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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda mahrem imam soruşturması! 52 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik mahrem imam soruşturması kapsamında 48'i görevde olan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda mahrem imam soruşturması! 52 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlarla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 52 şüpheli hakkında 11.06.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan asker şüphelilerin 48'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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