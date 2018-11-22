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Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 19:22 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı. Açıklamada, "Ateşlenen topun arkasındaki parça koptu. Toptan kopan parça zincirleme patlamaya yol açtı." denildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'deki mühimmat patlamayla ilgili raporu açıkladı.

Raporda, ""Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında 'kama' olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirlenmiştir"" denildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca, oluşturulan idari ve teknik heyetin incelemesinde, 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlendiği belirtildi.

Hakkari üs bölgesindeki patlamanın sebebi belirlenene kadar 175 mm'lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımının durdurulduğu bildirildi.

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Hakkari rapor

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