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Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ gözaltıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 35'i aktif görevde 50 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 35'i görevde bulunan 50 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde devam ettiği belirtilen açıklamada, gözaltı kararı alınanların 35'inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün Ankara'da bulunduğu, 24 ildeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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