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Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 10:08 | Son Güncelleme

FETÖ ile irtibatı belirlenen, biri albay 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları belirlenen birer albay, binbaşı ve yüzbaşı, ikişer üsteğmen ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şüphelilerin muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu arada, şüphelilerden 6'sının gözaltına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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