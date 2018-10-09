Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5'i yarbay, toplam 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 20'sinin halen aktif görevde bulunduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 51 askerin kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Örgüt ile irtibatları tespit edilen 5 yarbay, 12 binbaşı, 31 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin aktif görevde olduğu belirlenirken, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ifade edildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara ve 27 ilde operasyon başlatıldı.

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