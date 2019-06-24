HABER

Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 2 albay, 9 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ile bu askerlerle irtibatlı 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 17'sinin halen görevde olduğu, diğerleri hakkında da soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı ifade edildi.

Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı
Öykü Arin, 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktıÖykü Arin, 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Çıraklık süresi sigorta başlangıcı sayılmalı”TESK Genel Başkanı Palandöken: "Çıraklık süresi sigorta başlangıcı sayılmalı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ankesör soruşturması FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Köprüde feci kaza! Araç takla attı, trafik kilit

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.