HABER

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, Hakkari'deki üs bölgesindeki patlamaya ilişkin oluşturulan idari ve teknik heyetin incelemesinde, 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlendi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 19:24 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, Hakkari'deki üs bölgesindeki patlamaya ilişkin oluşturulan idari ve teknik heyetin incelemesinde, 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlendi.


PARTNERAmerika’dan alışveriş yapmanın tam zamanıAmerika’dan alışveriş yapmanın tam zamanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı
Beyin kanaması geçiren doktor, yaşam mücadelesini kaybettiBeyin kanaması geçiren doktor, yaşam mücadelesini kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.