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Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı - Şüphelilerden 20'si gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir teğmen ile 25 astsubay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon başlattı.

Operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, yakalananların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı operasyon

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