Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir teğmen ile 25 astsubay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon başlattı.
Operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, yakalananların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.
Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım
İnsan dışkısında ilk kez 10 farklı plastik tespit edildi
Aydın'da 'Uyuşturucu Baronesi' yakalandı
Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler
Aldığında bu haldeydi! Aylarca çalıştı, o eve bir de şimdi bakın
Cemal Kaşıkçı'nın oğullarından çarpıcı açıklama! Salah: O fotoğraf yanlış yorumlandı
Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı
CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
Okuyucu Yorumları 0 yorum