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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları belirlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları belirlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurduğu belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 26'sının gözaltına alındığı, yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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