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Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 14’ünün yakalandığını bildirdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının ankesör, büfe, ardışık arama şeklindeki haberleşmeleri ile ilgili yürütülen soruşturmada Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yapmakta iken emeklilik, istifa, ihraç, naklen tayin gibi sebeplerle görevden ayrılan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilen bugün itibariyle Ankara merkezli toplam 6 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14’ü an itibarı ile gözaltına alınmış olup, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmektedir” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 14’ünün yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının ankesör, büfe, ardışık arama şeklindeki haberleşmeleri ile ilgili yürütülen soruşturmada Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yapmakta iken emeklilik, istifa, ihraç, naklen tayin gibi sebeplerle görevden ayrılan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilen bugün itibariyle Ankara merkezli toplam 6 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14’ü an itibarı ile gözaltına alınmış olup, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmektedir” denildi.

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