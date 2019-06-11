MALATYA/KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ankara merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Malatya ve Kahramanmaraş'ta iki şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 25 ilde FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 50 astsubay ile bu kişileri yönetip yönlendiren 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf astsubay gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta da bir muvazzaf astsubay yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 48'i muvazzaf 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

