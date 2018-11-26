Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Darbe girişimi sırasında askerlik görevini yapan tanık Yusuf İ, 15 Temmuz gecesi tüm askerlerin içtimaya çağrıldığını, "Özbek garajı" olarak bilinen mevkiye gittiklerinde tanımadığı bir binbaşının kendisine araç kullanması için emir verdiğini söyledi.

Üsteğmen Süleyman Kaya'nın bu gelişmeler üzerine yanındaki asker arkadaşı ve kendisinin G3 silahlarını odasına saklamaya karar verdiğini ve bir süre sonra "Atışı iyi olan var mı?" diye sorduğunu aktaran Yusuf İ, Kaya'nın bu iki silahı kendilerine uzatarak, "Gerekirse direnin" emri verdiğini kaydetti.

Yusuf İ, emir üzerine otoparkın yakınında mevzi alabilecek bir yere geçtiklerini belirterek, "Namlumuzda mermi olduğu halde sabaha kadar bekledik. Bize verilen 'vur' emrinin gereği neyse yapacaktık. Olaylar yatışınca bölgeden ayrıldık ve silahları bölüğe teslim ettim. Silahlarımızın numaraları kayıtlıydı ve üzerimize zimmetliydi. Ben darbe girişiminden 3 gün sonra terhis oldum." diye konuştu.

Tanık Vedat A, 15 Temmuz'da uçaklar alçak irtifada uçmaya başladığında Kara Kuvvetleri Komutanlığı kantini civarında bulunduğunu, soyadını bilmediği, "Turgut" diye hitap edilen bir binbaşının kendisini dışarı çıkması için yönlendirdiğini, aracıyla birlikten çıktığını ve o saatten sonra karargahta neler yaşandığından haberi olmadığını söyledi.