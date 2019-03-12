Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili dava

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarının alınması sürdürüldü. Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında piyade er olarak görev yapan tanık İ.S, SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tanık İ.S, 15 Temmuz'da saat 20.30-22.30'da 11 No'lu kulenin nöbetçisi olduğunu ifade etti. Akşam 21.30 sularında kule telsizinden grup destek kıtalarının acil toplanması şeklinde kodsuz anons geçildiğini belirten İ.S, saat 23.30'da nöbetin kendisinden devralındığını söyledi. İçtimaya gittiğinde yanındaki arkadaşlarının bir albayın kendini yeni grup komutanı olarak tanıttığını ve askeriyenin yönetime el koyduğunu söylediğini aktaran İ.S, bunun üzerine darbe girişiminden haberdar olduklarını kaydetti.

O gece alayda tanımadıkları komutanların olduğunu ve darbecilerin erlerin silahlarını aldıklarını beyan eden İ.S, ilerleyen saatlerde darbeci komutanlardan birinin gelerek konuşma yaptığını söyledi. Tanık İ.S, "Komutan bize, 'Askeri darbe olmuştur. Bu olay bizim namusumuzdur. Karşıdaki demir parmaklıklarda polis ya da sivil görürseniz, size emir verildiğinde ateş edeceksiniz.' dedi. Ben de yanımdaki arkadaşıma, 'Neden polise ya da vatandaşa ateş edelim ki?' diye sordum. Daha sonra bizi beşerli gruplara bölüp her komutana 5 asker verdiler." beyanında bulundu. Darbe girişimi sırasında kışlaya helikopterlere silah ve mühimmat yüklendiğini anlatan İ.S, darbe girişiminin başarısız olmasından sonra ise darbecilerin kaçmaya başladığını ifade etti. Tanık İ.S, "Sabah saat 06.00 civarı komutanlar silahları bırakıp kaçmaya başladı. Başımızda hiç komutan kalmadı." dedi. - "Özel harekatçıları bekliyoruz" 15 Temmuz'da vatani görevini yapan er S.A.A, SEGBİS vasıtasıyla duruşmaya tanık olarak katıldı. S.A.A, darbe girişimi günü saat 21.00'de arkadaşlarıyla çardakta oturdukları sırada Özbek garajında toplanılması emri geldiğini söyledi. Özbek garajında bütün alayın toplandığını gördüğünü belirten S.A.A, albay rütbesindeki Hasan isimli komutanın TSK'nın yönetime el koyduğunu söylediğini aktardı.

Birliğinden kantin bölgesine götürülürken bazı darbecilerin cephaneliğin kapısını kırmaya çalıştığını gördüğünü dile getiren S.A.A, bir süre sonra kendilerine nöbet tutulması görevi verildiğini anlattı. S.A.A, kışlaya çok sayıda askeri personelin giriş yaptığını belirtti. Nöbet tutarken başlarında bir üstsubayın olduğunu söyleyen tanık S.A.A, "(Bu durum nedir?) diye sordum. Üstsubay da 'Özel harekatçıları bekliyoruz.' dedi. Ben de bunun üzerine, 'Özel harekatçılar bizim kardeşimiz değil mi?' dedim. Üstsubay da, 'Hayır onlar özel harekatçı kılığına girmiş provokatörler.' dedi. O sırada bir helikopter iniş yaptı ve mühimmat yüklendi." ifadesini kullandı. - Darbeciler eri rehin almış 15 Temmuz günü muhafız taburunda birinci nizamiyede er olarak görevli olan H.G, tanık olarak duruşmaya katıldı. Darbe girişimi gecesi nöbetçi olduğunu belirten H.G, "Akşam 17.00 gibi görevi devraldım. Araç kontrolü yapıyordum o sırada iki üsteğmen bana doğru koşmaya başladı ve sert bir şekilde 'Kapıları kapat.' diye iki kere bağırdı." diye konuştu.