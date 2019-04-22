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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 50 astsubay için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35'i aktif görevde 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35'i aktif görevde 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Astsubaylardan 35'nin aktif görevde olduğu, 15'inin daha önce açığa alındığı belirtilirken, şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdüğü bildirildi.

ANKARA, (DHA)

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