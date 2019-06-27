"Kara Kuvvetlerimiz küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz, vatanımızın her köşesinde hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele görevlerinin yanı sıra yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarımızdan aldığı ilhamla sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde uluslararası barışı destekleme faaliyetlerinde de önemli görevler üstlenmekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, binlerce yıllık şanlı tarihten süzülüp gelen köklü milli, manevi ve mesleki değerleriyle Türk ordusunun temel unsuru olan Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2228'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kara Kuvvetlerinin, kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil Türk milletinin huzur ve refahı için yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla uyum içerisinde, omuz omuza çalışarak bugüne kadar büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Akar, bu başarıların elde edilmesinde kendisini mesleğine adayan, üstlendiği vazifeleri "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personelinin payının büyük olduğunu aktardı.