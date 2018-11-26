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Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 43'ü muvazzaf 48 asker ile 3 sivil imam olmak üzere 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 43'ü muvazzaf 48 asker ile 3 sivil imam olmak üzere 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ/PDY mahrem imamlarla, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen biri yarbay, 5'i binbaşı, 7'si yüzbaşı 35'i üsteğmen 48 asker ile kamu çalışanı oldukları tespit edilen 3 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen askerlerden 43'nün halen görevde olduğu, şüphelilerin yakalanması için, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdüğü belirtildi.

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