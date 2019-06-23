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Kara Kuvvetlerinin uçakları "hayat vermek" için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 15:10 | Son Güncelleme

Komutanlık tarafından görevlendirilen uçaklarla Bursa'dan alınan organlar, hastalara nakledilmek üzere Ankara ve İzmir'e getirildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen uçaklarla Bursa'dan alınan organlar, hastalara nakledilmek üzere Ankara ve İzmir'e ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait B-200 tipi iki uçakla, 2 hastaya nakil yapılacak organların ulaştırılması için uçuş görevi gerçekleştirildi.

İlk olarak Ankara'dan havalanan uçak Bursa Yenişehir Havalimanı'na inerek görevli doktorlarla akciğer greftini alarak Ankara'ya ulaştırdı.

Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinden alınan kalp greftinin de İzmir Ege Üniversitesinde bekleyen bir hastaya nakli için ikinci bir uçuş gerçekleştirildi.

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Ankara Bursa izmir Kara Kuvvetlerinin uçakları Organ nakli

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