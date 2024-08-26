Kara mantar hastalığı nedir, nasıl geçer? Kara mantar hastalığı Türkiye'de var mı? Kara mantar hastalığı belirtileri ve tedavisi

Çok nadir görülen enfeksiyonlar arasında yer alan kara mantar hastalığı, bilimsel adıyla “mukormikoz” olarak da bilinir. İnsanlardan insanlara ya da hayvanlara bulaşmayan bu hastalık, daha çok toprakta, bitkilerde, gübrelerde ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunur. Mukormikoz, ortaya çıktığında genellikle beyin, sinüsler ve akciğerler gibi kritik bölgeleri etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle hastalığın belirtileri tespit edildiğinde, tedaviye hızlıca başlanması büyük önem taşır.

Kara mantar hastalığı nedir?

Kara mantar (Mukormikoz), son derece nadir görülen bir enfeksiyondur ve genellikle toprak, bitkiler, gübreler ile çürümüş meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.

Kara mantar hastalığı nasıl geçer?

Bu küf mantarı sağlıklı bireylerin burunlarında da bulunabilir, ancak kara mantar hastalığı bulaşıcı değildir ve insandan insana geçmez. Mantar sporları havada veya çevrede dolaşarak enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir. Literatürde zigomikoz olarak da bilinen bu hastalık, genellikle beyin, sinüsler ve akciğerler gibi kritik bölgeleri hedef alır. Normalde vücutta bulunan bakteriler ve mantarlar, bağışıklık sistemi tarafından kontrol altında tutulur; ancak bağışıklık sistemi zayıfladığında, bu patojenler kontrol altından çıkabilir.

Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

Kara mantar hastalığı belirtileri aşağıdaki gibidir:

Yüksek ateş

Sürekli öksürük

Göğüs bölgesinde ağrı

Nefes almakta zorluk

Yüzün bazı bölgelerinde şişlik ve ödem

Şiddetli baş ağrısı

Sinüslerde doluluk ve baskı hissi

Burun köprüsünde veya ağızda siyah lezyonlar

Karın bölgesinde ağrı

Bulantı ve kusma

Sindirim sisteminde kanama belirtileri

Dışkıda kan görme

Şiddetli ishal

Kara mantar hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Kara mantar hastalığı tedavisi sürecinin merkezinde, antifungal olarak adlandırılan mantar ilaçları bulunur. Antifungal ajanlar, vücutta enfeksiyon oluşturan mantarların büyümesini engeller ve bunları yok eder. Böylece enfeksiyonun yayılması kontrol altına alınabilir.

Kara mantar hastalığının tedavisinde, antifungal ilaçlar genellikle damar yoluyla veya ağız yoluyla alınır. Tedavinin başlangıç aşamasında, enfeksiyonun hızla kontrol altına alınabilmesi için genellikle yüksek dozda damar içi ilaçlar uygulanır. Bu cerrahi müdahale, gerek duyulduğunda burun ve göz gibi organların bazı bölümlerinin de çıkarılmasını kapsayabilir.

Operasyon sonrasında hastanın görünümünde çeşitli değişiklikler meydana gelebilir. Ancak, bu tür operasyonlar kara mantar enfeksiyonunun hayatı tehdit eden boyutlara ulaşmasını önlemek adına elzem olabilir. Dolayısıyla, estetik kaygılardan ziyade, yaşamı koruma amacıyla yapılan bu müdahalelerin önemini unutmamak gerekir.

Kara mantar hastalığı Türkiye'de var mı?

Kara mantar hastalığı, Hindistan, Panama, İsrail, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu gibi bölgelerde sıkça karşılaşılan bir enfeksiyondur. Bu hastalığa neden olan mantarların bu ekosistemlerde yaygın olduğu bilinmektedir. Son zamanlarda hastalık Irak'a da sıçramıştır ve geçmişte ülkemizde de görülmüştür. Bu nedenle, risklerin bilincinde olmak ve gerekli önlemleri almak gerekir.