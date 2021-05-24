Kara mantar: Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü, hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor

Kara mantar bağlantılı vakaların yarısından çoğu batı vilayetleri Gujarat ve Maharaştra'da görüldü En az 15 vilayette de 8 ila 900 arası vaka bildirildi. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Hindistan'ın 29 vilayeti hastalığın salgın olarak ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Hindistan'da son aylarda kara mantar enfeksiyonu, Covid-19 hastalığını geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişide görüldü.

Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak bilinen bu enfeksiyonda ölüm oranı %50, bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor.

'Ölüm oranı %94'e çıkabilir'

Hindistan'ın merkezindeki Indore şehrinde bulunan 1.100 yataklı Maharaja Yeşwantrao Hastanesi'nde hastaların sayısı geçen hafta 8 iken, Cumartesi gecesi bu sayı 185'e çıktı.

BBC'ye konuşan hastanenin ilaç departmanı başkanı Dr. VP Pandey hastaların %80'inden fazlasının acil olarak ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Dr. Pandey, hastanenin kara mantar hastalarının tedavisi için toplam 200 yataklı 11 merkez daha oluşturduklarını belirtip "Hasta sayısındaki bu artış kesinlikle beklenen bir durum değildi. Daha önce yılda bir ya da iki vaka görüyorduk" dedi.

Mukormikoz nedir?

Çok nadiren görülen bir enfeksiyon. Toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu görülüyor.

Dr. Nair, "Bu yaygın görülen bir küftür, toprakta, havada, hatta sağlıklı insanların burunlarında da bulunur" diyor.

Sinüs, beyin ve ciğerleri etkileyebilen bu enfeksiyon, kanser veya AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi sorunları yaşayanlar ile diyabet hastalarında ölümcül olabiliyor.

Dr. Pandey, yalnızca Indore şehrinde en az 400 kara mantar hastası olduğunu ifade etti: