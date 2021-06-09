Kara mantardan sonra şimdi de bu! İşitme kaybı ve kangrene neden oluyor: Ayağını kesmek zorunda kaldım

İşitme bozukluğu, şiddetli mide rahatsızlıkları ve kangrene yol açan kan pıhtıları tipik olarak Covid-19 hastalarında görülmeyen semptomlar. Ancak, Hindistan'daki doktorlar tarafından bu hastalıklar B1617 veya Delta olarak bilinen koronavirüs varyantıyla ilişkilendirildi. İngiltere ve İskoçya'daki çalışmalar da şu anda Birleşik Krallık’ta baskın olan varyantın hastaneye yatış riskini artırdığını gösterdi. KARA MANTARDAN SONRA ŞİMDİ DE BU! Bununla birlikte, bilim insanları, varyantın ilk kez İngiltere’de tespit edilen alfa varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı olduğunu belirtiyor ve ülkedeki kara mantar vakalarında da artış yaşanıyor. Ancak, Hindistan'daki kötü gidişat bunlarla sınırlı değil. Ülkenin ileri gelen doktorları, delta varyantı nedeniyle ülkedeki işitme kaybı, kangren, ishal ve mide rahatsızlıkları vakalarının arttığını söyledi. Kangrene bağlı bağlı olarak bazı hastaların parmakları ya da ayakları kesilmek durumunda kalındı. SON 6 AYDA 60'DAN FAZLA ÜLKEYE YAYILDI Öte yandan, delta varyantı son altı ayda Türkiye de dahil olmak üzere 60'tan fazla ülkeye yayıldı ve Avustralya'dan ABD'ye seyahat kısıtlamalarını tetikledi. Singapur, mutasyonun, yerel Covid vakalarının yüzde 95'ini oluşturduğunu buldu. Daha yüksek bulaşma oranları ve aşıların etkinliğindeki azalma, mutasyonlu corona virüsün etkilerini anlamayı özellikle kritik hale getirdi.

İSHALİN EŞLİK ETTİĞİ DAHA FAZLA COVİD-19 VAKASI VAR Güney Hindistan'ın en büyük şehri Chennai'deki Apollo Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık doktoru olan Abdul Ghafur, “Bu yeni klinik vakaların B.1.617 ile bağlantılı olup olmadığını analiz etmek için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyacımız var. Şu anda pandeminin ilk dalgasından daha fazla ishalli Covid hastası görüyoruz” dedi. ''YENİ DÜŞMAN'' Ghafur, "Geçen yıl yeni düşmanımızı öğrendiğimizi düşündük ama değişti. Koronavirüs, ortaya çıkan mutasyonlarıyla çok öngörülemez hale geldi" ifadelerini kullandı. Hindistan genelinde hastaları tedavi eden altı doktora göre, mide ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, işitme kaybı ve eklem ağrısı ülkedeki Covid-19 hastalarının yaşadığı rahatsızlıklar arasında yer alıyor. İlk olarak sırasıyla Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edilen beta ve gama varyantları, geçen ay New South Wales Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, olağan dışı klinik belirtileri tetiklediğine dair çok az kanıt gösterdi veya hiç göstermedi. HASTALARIN AYAK YA DA PARMAKLARI KESİLİYOR Son iki ay içinde Hindistan’ın en büyük hastanelerinden biri olan Seven Hills Hastanesi'nde sekiz hastayı trombotik komplikasyonlar nedeniyle tedavi eden Mumbai kardiyolog Ganesh Manudhane, bazı hastalarda mikro trombüs veya küçük kan pıhtıları geliştirdiğini ve bu durumun etkilenen dokuların ölmesine ve kangren gelişmesine neden olduğunu söyledi. Manudhane, bu durumda hastaların parmakları ya da bir ayağını kesmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Geçen yılın tamamında üç ile dört vaka gördüm ve şimdi haftada bir hasta kangren oluyor" dedi.

ALFA VARYANTINDAN YÜZDE 50 DAHA BULAŞICI Diğer taraftan Hindistan, geçen yılki 10,3 milyona kıyasla bu yıl şimdiye kadar toplam 18,6 milyon Covid vakası bildirdi. Hükümet tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, delta varyantı ülkenin daha ölümcül ikinci dalgasının "birincil nedeni"ydi. Ayrıca, delta varyantının ilk kez İngiltere’de tepit edilen alfa varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu bildirdi. Araştırmacılar, daha önce yaptıkları açıklamalarda alfa varyantının, corona virüsün Wuhan’da tespit edilen orijinal versiyonundan yüzde 40 ile 70 arasında daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti. FARKLI YAŞ GRUPLARINDA KAN PIHTILARI ORTAYA ÇIKIYOR Bu nedenle vakalardaki artış, nadir görülen Covid-19 komplikasyonlarının görülme sıklığında bir artışa neden olmuş olmuş olabileceği düşünülüyor. Yine de Manudhane, geçmişte pıhtılaşma ile ilgili sorunları olmayan yaş gruplarındaki hastalarda gördüğü kan pıhtıları karşısında şaşkına döndüğünü söyledi. Manudhane, “Kangren vakalarındaki artışın delta varyantı nedeniyle olabileceğinden şüpheleniyoruz. Şu anda neden bazı insanlarda pıhtı geliştirip bazılarında gelişmediğini araştırmak için veri topluyoruz” dedi.