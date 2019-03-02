Kara Menderes Çayı'nda turna balığı tehdidi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde baraja atıldığı öne sürülen turna balıkları üreyerek, Kara Menderes Çayı'na dağıldı. Turna balığı nedeniyle bıyıklı, sardalya ve sazan balıkları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Turna balığının geniş ağızlı, keskin dişlere sahip bir balık olduğunu belirten Su Ürünleri Mühendisi Ergin Özen, "Bu balık saldırgan davranışlarda bulunur. Ortamdaki diğer balıklar, balık yumurtaları, balık yavrularının yanısıra yengeç ve kurbağa ile de beslenir" dedi.

Bayramiç ilçesine 3 kilometre uzalıkta bulunan Bayramiç barajına iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atıldığı öne sürülen turna balıklarının artması tedirginliğe yol açtı. Barajda üreyen turna balıklarının Kara Menderes Çayı'na da dağılması bölgede amatör balıkçılık yapanları sıkıntıya soktu. Bıyıklı, sardalya ve karanfil balıklarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı Kara Menderes Çayı'nda balık tutan balıkçılar, turna balığı yüzünden çayda balık avlayamaz hale geldi.