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'Kara', minibüsün zulasındaki 50 kilo eroini buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan minibüste özel eğitimli narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan aramada, döşemelere gizlenmiş 50 kilo 360 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

'Kara', minibüsün zulasındaki 50 kilo eroini buldu

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan minibüste özel eğitimli narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan aramada, döşemelere gizlenmiş 50 kilo 360 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesininin Kurubaş Mahalllesi'nde oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Burada şüphe üzerine durdurulan minibüste hassas burunlu köpek 'Kara' ile yapılan detaylı aramada, aracın iç yan döşemelerine gizlenen 100 paket halinde 50 kilo 360 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.S. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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'Kara', minibüsün zulasındaki 50 kilo eroini buldu'Kara', minibüsün zulasındaki 50 kilo eroini buldu'Kara', minibüsün zulasındaki 50 kilo eroini buldu

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