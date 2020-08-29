Kara Panter Filminin Yıldızı Chadwick Boseman Öldü

Amerikan sinemasında önemli siyah isimleri canlandıran ve son olarak Kara Panter (Black Panther) filmindeki rolüyle dikkat çeken oyuncu Chadwick Boseman 43 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu kolon kanseriydi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Chadwick Boseman’ın Hollywood kariyerinde hızla ilerlerken hastalığı sebebiyle çok sayıda ameliyat geçirdiği ve kemoterapi tedavisi gördüğü belirtildi. Oyuncuya 2016 yılında üçüncü evre kolon kanseri teşhisi konulduğu ancak kendisinin hastalığını kamuoyu önünde hiç gündeme getirmediği kaydedildi. Bu açıklamaya göre oyuncu, Oscar’a aday gösterilen Kara Panter’deki T’Challa karakterini canlandırdığı ve ondan sonraki filmlerin çekildiği sırada kanserdi. Menajeri Nicki Fioravante, ünlü oyuncunun Los Angeles’taki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada da oyuncu için “Gerçek bir savaşçı olan Chadwick çok güçlüydü. Kara Panter filmindeki King T’Challa’ya can vermek kariyeri için bir onurdu” ifadeleri yer aldı.

Güney Carolina’da doğan oyuncu, çocukluk ve gençlik yollarında önce beyzbol ardından basketbol oynadı. Washington’daki Howard Üniversitesi’nden mezun olan Boseman, sinema filmlerinden önce tiyatro oyunları yazdı ve yönetti. Sanat ve siyaset dünyasından mesajlar Ölümü sinema dünyasını derinden sarstı. Çok sayıda oyuncu, yönetmen, müzisyen ve siyasetçi Chadwick Boseman’ın ölümünün ardından duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Demokrat Parti’nin Kasım ayındaki seçimlerde başkan adayı olan Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Chadwick Boseman’ın sahip olduğu güç ekranda gördüğümüzden çok daha büyüktü. Black Panther’dan Jackie Robinson’a, nesillere ilham verdi ve onlara süper kahraman dahil istedikleri her şeyi olabileceklerini gösterdi” diye yazdı. Chadwick Boseman, Twitter’da en son Joe Biden’ın başkan yardımcısı olarak Kamala Harris’i belirlediği gün kendisiyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmıştı. ABD seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, Instagram hesabından Chadwick Boseman’la birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, “Çok üzgünüm. Arkadaşım Chadwick Boseman zeki, kibar, bilgili ve alçakgönüllü biriydi. Aramızdan erken ayrıldı ancak hayatıyla bir fark yarattı” diye yazdı.