Kara Panter Filminin Yıldızı Chadwick Boseman Öldü

Amerikan sinemasında önemli siyah isimleri canlandıran ve son olarak Kara Panter (Black Panther) filmindeki rolüyle dikkat çeken oyuncu Chadwick Boseman 43 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu kolon kanseriydi.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Chadwick Boseman’ın Hollywood kariyerinde hızla ilerlerken hastalığı sebebiyle çok sayıda ameliyat geçirdiği ve kemoterapi tedavisi gördüğü belirtildi. Oyuncuya 2016 yılında üçüncü evre kolon kanseri teşhisi konulduğu ancak kendisinin hastalığını kamuoyu önünde hiç gündeme getirmediği kaydedildi.
Bu açıklamaya göre oyuncu, Oscar’a aday gösterilen Kara Panter’deki T’Challa karakterini canlandırdığı ve ondan sonraki filmlerin çekildiği sırada kanserdi.
Menajeri Nicki Fioravante, ünlü oyuncunun Los Angeles’taki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada da oyuncu için “Gerçek bir savaşçı olan Chadwick çok güçlüydü. Kara Panter filmindeki King T’Challa’ya can vermek kariyeri için bir onurdu” ifadeleri yer aldı.
Güney Carolina’da doğan oyuncu, çocukluk ve gençlik yollarında önce beyzbol ardından basketbol oynadı. Washington’daki Howard Üniversitesi’nden mezun olan Boseman, sinema filmlerinden önce tiyatro oyunları yazdı ve yönetti.
Sanat ve siyaset dünyasından mesajlar
Ölümü sinema dünyasını derinden sarstı. Çok sayıda oyuncu, yönetmen, müzisyen ve siyasetçi Chadwick Boseman’ın ölümünün ardından duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Demokrat Parti’nin Kasım ayındaki seçimlerde başkan adayı olan Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Chadwick Boseman’ın sahip olduğu güç ekranda gördüğümüzden çok daha büyüktü. Black Panther’dan Jackie Robinson’a, nesillere ilham verdi ve onlara süper kahraman dahil istedikleri her şeyi olabileceklerini gösterdi” diye yazdı.
Chadwick Boseman, Twitter’da en son Joe Biden’ın başkan yardımcısı olarak Kamala Harris’i belirlediği gün kendisiyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmıştı. ABD seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, Instagram hesabından Chadwick Boseman’la birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, “Çok üzgünüm. Arkadaşım Chadwick Boseman zeki, kibar, bilgili ve alçakgönüllü biriydi. Aramızdan erken ayrıldı ancak hayatıyla bir fark yarattı” diye yazdı.
Boseman’la birlikte “Get On Up“ filminde oynayan Viola Davis, “Chadwick…Seni kaybetmenin yarattığı yıkımı tarif edecek söz bulamıyorum” dedi.
Boseman’ın Oxford’da okuduğu dönemde kullandığı bursun kurucusu olan ve aynı zamanda Boseman’ın oynadığı Wilson filminin yapımcılığını üstlenen oyuncu Denzel Washington, “Hassas bir ruh ve çok parlak bir sanatçıydı. İz bırakan performanslarıyla sonsuza dek hatırlanacak” mesajını paylaştı.
Disney şirketinin yönetim kurulu başkanı Bob Iger da Boseman için “Olağanüstü bir yetenek. Tanıdığım en kibar ve verici insanlardan biri” ifadelerini kullandı.
Chadwick Boseman Amerikan sinemasında beyaz ve siyah oyuncuların fırsat eşitsizliğini değerlendirirken, Aynı fırsatlara sahip değilsiniz. Bu çok açık ve doğru. Bunu en iyi şu şekilde anlatabiliriz. Bir aşk hikayesini anlatan kaç filmde siyah bir kahraman olduğunu gördünüz? ifadelerini kullanmıştı.
Siyah oyuncu Chadwick Boseman’ın ölümü ABD’de siyahlara yönelik polis şiddetine ilişkin tepkilerin dile getirildiği bir döneme rastladı.
Boseman’ın oynadığı ve Ryan Coogler’ın yönettiği Kara Panter filmi, Hollywood’da yüksek profilli filmlerde beyaz olmayan oyuncuların ve yapımcıların yer almasının önemine ilişkin tartışmanın başlamasına ön ayak olmuştu.
Chadwick Boseman, verdiği bir röportaj sırasında çocukluk kahramanları arasında Malcolm X, Martin Luther King, Bob Marley, gibi siyah liderler ve müzisyenleri saymıştı.