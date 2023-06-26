Kara para aklanacağı iddiaları üzerine arama emri verildi! Başsavcılıktan 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama: Nükleer teknoloji ham maddesi...

Mv The Giver gemisiyle ilgili 'nükleer' iddiaları sosyal medyanın da gündemine damgasını vurdu. Bu sırada gemiyle ilgili verilen arama emri üzerine bugün gemide arama gerçekleştirildi. Gemide radyoaktivite bulunup bulunmadığına ilişkin de ölçüm yapıldı. Başsavcılık iddialar ve arama sonuçlarıyla ilgili detayları açıkladı.

"'NÜKLEER EKİPMANDAN KARA PARA AKLANACAK" İDDİASI

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında, "Mv The Giver" adlı gemiyle İran'a gıda maddesi adı altında ithalatı yasak nükleer teknoloji ham maddesi ve ekipmanlarının sevkiyatının yapılmaya çalışıldığı, bu ithalat neticesinde kara para aklanacağı yönünde iddialar olduğu belirtildi.

RADYOAKTİVİTE TESPİT EDİLDİ Mİ?

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Verilen adli arama emri doğrultusunda 26 Haziran'da Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince birlikte koordineli şekilde söz konusu gemide yapılan aramada ve radyoaktiviteyi ölçen cihazlar ile gerçekleştirilen ölçümlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır."

BELGELER VE SEYRÜSEFER SİSTEMİ DE İNCELENDİ

Açıklamada, sevkiyatla ilgili belgeler ve gemi seyrüsefer sistemindeki incelemede de suç unsuru tespit edilmediği kaydedildi.

(AA)

