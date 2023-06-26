HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kara para aklanacağı iddiaları üzerine arama emri verildi! Başsavcılıktan 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama: Nükleer teknoloji ham maddesi...

Kara para aklanacağı iddiaları üzerine arama emri verildi! Başsavcılıktan 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama: Nükleer teknoloji ham maddesi...

26.06.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nükleer teknoloji ham maddesi ve ekipmanları taşıdığı öne sürülen gemi Türk limanlarına yanaştı ve suç unsuru bulunup bulunmadığı incelendi. "Mv The Giver" adlı geminin İran'a gıda maddesi adı altında kara para aklamaya yönelik ithalat yapacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada radyoaktiviteyi ölçen cihazlar ile gerçekleştirilen ölçümlerin sonuçlarına dair bilgi de paylaşıldı.

Kara para aklanacağı iddiaları üzerine arama emri verildi! Başsavcılıktan 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama: Nükleer teknoloji ham maddesi...

Mv The Giver gemisiyle ilgili 'nükleer' iddiaları sosyal medyanın da gündemine damgasını vurdu. Bu sırada gemiyle ilgili verilen arama emri üzerine bugün gemide arama gerçekleştirildi. Gemide radyoaktivite bulunup bulunmadığına ilişkin de ölçüm yapıldı. Başsavcılık iddialar ve arama sonuçlarıyla ilgili detayları açıkladı.

"'NÜKLEER EKİPMANDAN KARA PARA AKLANACAK" İDDİASI

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında, "Mv The Giver" adlı gemiyle İran'a gıda maddesi adı altında ithalatı yasak nükleer teknoloji ham maddesi ve ekipmanlarının sevkiyatının yapılmaya çalışıldığı, bu ithalat neticesinde kara para aklanacağı yönünde iddialar olduğu belirtildi.

RADYOAKTİVİTE TESPİT EDİLDİ Mİ?

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Verilen adli arama emri doğrultusunda 26 Haziran'da Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince birlikte koordineli şekilde söz konusu gemide yapılan aramada ve radyoaktiviteyi ölçen cihazlar ile gerçekleştirilen ölçümlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır."

BELGELER VE SEYRÜSEFER SİSTEMİ DE İNCELENDİ

Açıklamada, sevkiyatla ilgili belgeler ve gemi seyrüsefer sistemindeki incelemede de suç unsuru tespit edilmediği kaydedildi.

Wagner krizinin hedefindeki isimdi! Wagner krizinin hedefindeki isimdi!
'Satılacak' iddiaları gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi 'Satılacak' iddiaları gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sır olay! Rus asıllı kadın evinde ölü bulundu! Dikkat çeken cep telefonu detayıİstanbul'da sır olay! Rus asıllı kadın evinde ölü bulundu! Dikkat çeken cep telefonu detayı
Wagner'i durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!Wagner'i durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!
Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!
Anahtar Kelimeler:
Mersin kara para gemi nükleer

En Çok Okunan Haberler

Ev sahibi ve kiracılara kötü haber! Yüzde 30 zam...

Ev sahibi ve kiracılara kötü haber! Yüzde 30 zam...

Borç yapılandırmasında son günler

Borç yapılandırmasında son günler

Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı

Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu! 3 ile vali ataması

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu! 3 ile vali ataması

Canlı yayında skandal sözler! Merdan Yanardağ, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsetti

Canlı yayında skandal sözler! Merdan Yanardağ, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsetti

İşte istediği büyükşehirler

İşte istediği büyükşehirler

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Zamanınız da enerjiniz de size kalsın! Philips süpürgede indirim

Zamanınız da enerjiniz de size kalsın! Philips süpürgede indirim

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.