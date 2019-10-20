HABER

Kara propaganda yapan terör örgütü, çekilmemekte direniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

TÜRKİYE, ABD ile Ankara'da varılan anlaşma kapsamında, PKK-YPG/PYD'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör örgütü kara propaganda yapmaya devam ederek, işgal ettiği bölgeden çekilmemekte direniyor.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE, ABD ile Ankara'da varılan anlaşma kapsamında, PKK-YPG/PYD'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör örgütü kara propaganda yapmaya devam ederek, işgal ettiği bölgeden çekilmemekte direniyor.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgi veren güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK-YPG/PYD'nin yaralı teröristler dışında, anlaşmada belirlenen bölgeden henüz çekilmediğini belirtti. Teröristlerin, 'güvenli bölge' sınırlarından çekilmesi için mutabakatta anlaşılan 120 saatlik süreyi sonuna kadar kullanacağı değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi. Terör örgütünün, bu sürede Türkiye aleyhinde kara propagandayı sürdürmesinin beklendiği de belirtildi. ABD ile 17 Ekim'de yapılan mutabakata rağmen örgütün gerçekleştirdiği 20 taciz saldırısına aynı şekilde karşılık verildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin bölgedeki tüm faaliyetlerinin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.
TERÖRİST BAYIK'TAN 'ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI
Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Cemil Bayık'ın, teröristlere 'Bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen haber sitesindeki açıklamada, terörist Bayık'ın "Kuzey doğu Suriye halklarının bu saldırılara karşı direnmesi ve toprağını terk etmemesi gerekir" dediği kaydedildi.
Örgütün, sosyal medya hesaplarından ise Türkiye ile ilgili kara propagandayı sürdürdüğünün gözlendiği belirtildi. Örgüt hesaplarından, Türkiye'nin ABD ile yapılan anlaşmayı ihlal ettiğine ilişkin yalan haberlerin paylaşıldığı kaydedildi.

PARTNERMüslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!
Konya’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralıKonya’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Evinin avlusunda ölü olarak bulunduEvinin avlusunda ölü olarak bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Van'da deprem

Van'da deprem

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

İncilay öğretmenden kötü haber

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yer: İstanbul! Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.