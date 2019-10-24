"Kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup oldu"

Çelik, PYD/YPG'nin bir terör örgütü olduğunun, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir şekilde barınmasının doğru olmadığının, bir terör örgütü olarak orada bir terör devletçiği oluşturmaya çalıştığının, halka zulmeden terör örgütünün uzaklaştırılması gerektiğinin hem ABD hem de Rusya tarafından kabul edildiğinin altını çizdi.

Son 10 günde yaşanan diplomasi trafiğini hatırlatan Çelik, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaştığının göstergesi olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Soçi mutabakatına ilişkin "Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır." dedi.

- "Pozisyonumuz hem ABD hem Rusya tarafından teyit edilmiştir"

Sahada ve masada gösterilen kararlılığın, Barış Pınarı Harekatı ile başlayan terör örgütünün bu bölgelerden çıkartılma hedefinin stratejik olarak elde edildiğini gösterdiğini ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yürüttüğü müzakere çerçevesinde varılan mutabakat, Türkiye'nin milli güvenliğinin korunması bakımından başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesinin teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhale ile tamamlanmıştır. Barış Pınarı Harekat alanındaki pozisyonumuz bu şekilde hem ABD hem Rusya tarafından teyit edilmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyen bu müzakere sürecinin, bütün dünya tarafından bir başarı olarak kabul edildiğinin altını çizen Çelik, Türkiye'de bunu eleştirenler olsa da dünyanın her tarafında birtakım Türkiye karşıtlarının kendi hükümetlerini, Türkiye'nin başarısı karşısında etkisiz kalmakla suçladığına işaret etti.