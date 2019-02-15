Kara saplanan aracı öğretmenler iterek çıkardı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar nedeniyle kara saplanan servis minibüsü, öğretmenler tarafından itilerek çıkarıldı.
Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde Bahçe köyüne gitmek üzere harekete geçen öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, bir süre ilerledikten sonra kara saplandı. Kara saplanan aracı çıkarmak için sürücünün girişimleri sonuç vermeyince öğretmenler harekete geçti. Bir grup öğretmen, kara saplanan aracı iterek çıkardı. Araç yeniden hareket edip öğretmenleri Bahçe köyüne götürdü.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor
Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı
Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek
İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum