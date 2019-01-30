Kara saplanan okul servisi kurtarıldı

Kırıkkale’de yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi kurtarıldı.
Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Konur Hacıobası köyünde yoğun kar nedeniyle yolda kalan okul servisi kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Keskin’e bağlı Konur Hacıobası köyünden taşımalı eğitim kapsamında öğrencileri taşıyan servis köy yolunda kara saplanarak yolda kaldı. Öğrencileri taşıyan servis, Kırıkkale İl Özel İdare ekiplerinin yolu açması sonucu öğrenciler okula yetiştirildi.
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