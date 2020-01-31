HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişiyi AFAD kurtardı

Kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişiyi AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

Aksaray’da yoldan çıkarak şarampolde kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Aksaray - Adana kara yolu 57.

Aksaray’da yoldan çıkarak şarampolde kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Aksaray - Adana kara yolu 57. kilometresi Niğde sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana istikametine seyreden 33 HD 638 plakalı otobüste bulunan 48 kişi, sürücünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inerek kara saplandı. Devrilmekten son anda kurtulan otobüste 45’i yolcu 48 kişi mahsur kaldı. Otobüs şoförü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Niğde Acil Çağrı Merkezi yolların kapalı olması nedeniyle olay yerine ulaşamazken, durum Aksaray Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine Aksaray Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek kısa sürede olay yerine ulaştı. AFAD ekipleri otobüste mahsur kalan 48 kişiyi çıkartarak kurtardı. Yolcular yakınlarda bulunan tesislere nakil edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Pres makinesine sıkışarak can verdi Pres makinesine sıkışarak can verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay tankı açıklaması!

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması!

Korkunç ölüm! Pres makinesine sıkışarak can verdi

Pres makinesine sıkışarak can verdi

Pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralamıştı! Olay yerinde her şeyi tek tek anlattı

Cani böyle getirildi!

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Ergenekon kumpas davasının kilit ismiydi! Böyle uğurlandı

Meral Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.