HABER

Kara saplanan otobüsü zıplayarak bulunduğu yerden çıkardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 17:59 | Son Güncelleme

Ankara'da kara saplanan belediye otobüsü, içindeki yolcuların zıplayarak ağırlık yapmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ankara'da kara saplanan belediye otobüsü, içindeki yolcuların zıplayarak ağırlık yapmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası belediye otobüsü kara saplandı. Sürücüsünün tüm çabalarına rağmen belediye otobüsü saplandığı yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine otobüs içerisinde bulunan yolcular, otobüsün hareket edebilmesi için farklı bir yönteme başvurdu. Yolcular otobüsün arka kısmına geçerek burada bulundukları yerde zıplamaya başladı. Yaşanan bu ilginç görüntü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kara saplanan otobüs
-Yolcuların otobüs içerisinde zıplaması
Haber:Özgür ALTIN/ANKARA,(DHA)

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
İstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyorİstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyor
Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bakan açıkladı! Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Palu ailesi ile ilgili flaş karar! Yasak geldi

'Palu ailesi' haberlerine yayın yasağı!

Fatih Portakal Twitter hesabından duyurdu: Hakkımda açılan 109 dosya var!

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Sinema filmleriyle ilgili teklif komisyondan geçti

Günlerdir tartışılıyordu! Komisyonda kabul edildi

İyi Partili Yılmaz: Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile

'Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.