"Kara tren", hareket memurunun fotoğraflarında ölümsüzleşti

Başarılı sanatçı, son olarak Uşak'tan Adana'ya, Adana'dan Afyonkarahisar'a kadar farklı kentlere giderek Türkiye’nin çalışan son buharlı treninin fotoğraflarını çekti.

Hobi olarak başladığı fotoğraf sanatını büyük bir tutkuyla sürdüren Hakan Yaralı, şimdiye kadar 10'u karma, 3'ü kişisel 13 sergi açtı.

Artvinli olan ve Aydın Kuyucak İstasyon Şefliğinde hareket memuru olarak çalışan 47 yaşındaki Yaralı, Sarp Sınır Kapısı'ndan gelen Ruslardan aldığı fotoğraf makinesiyle fotoğrafçılıkla tanıştı.

Hakan Yaralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999'dan bu yana TCDD'de hareket memuru olarak çalıştığını belirtti.

Mesleğinin yanı sıra fotoğraf işini de çok sevdiğini vurgulayan Yaralı, şunları kaydetti:

''Gençliğimde de fotoğraf çekiyordum ama ciddi olarak 1993'te başladım fotoğrafa. Aslen Artvinliyim. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla açılan Sarp Sınır Kapısı'ndan gelen Ruslar, Erzurum'a gelip eşyalarını satarlardı. Ben de onlardan birinin pazarda sattığı Zenit 122 marka fotoğraf makinesini aldım ve fotoğraf çekmeye başladım. 2010'dan itibaren ise Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu üyesi Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD) bünyesinde çalışmalarıma devam ediyorum. Genelde belgesel ağırlıklı fotoğraflar çekiyorum. Bunun dışında arkadaşlarımın fotoğraf çalışmalarından da ilham alıyorum."

- "Çok keyif aldım"

Yaralı, 2010 yılında başladığı son buharlı projesinin yoğun geçtiğini anlatarak, ''Süreç benim için kolaydı çünkü sevdiğim bir işi yaptım. Tren kendi kurumumun. Trenin fotoğraflarını çekmeye kurumumdan da görevli olarak gidiyorum. Bu sebeple zor olmadı. Tren nereye giderse, peşinden gideceğim. Çok keyif aldım." diye konuştu.

Hakan Yaralı, son buharlı trenin fotoğraflarını gören yaşlı bir ziyaretçi ile yaşadığı diyaloğu ise şöyle aktardı:

''Sergiye 90 yaşında bir amca geldi. Gezdi, baktı ve '10 sene gençleştim, beni o zamanlara götürdün' dedi. Onun söyledikleri bana yeter. Ben bu şekilde amacıma ulaştım, mutlu oldum."

