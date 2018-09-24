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Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, 18'i muvazzaf 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 18'i muvazzaf 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 13 binbaşı ve 12 yüzbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli 24 üsteğmen, 7 teğmen ve 5 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 18'inin görevde olduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında FETÖ operasyonu!Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında FETÖ operasyonu!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Fetullahçı Terör Örgütü Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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