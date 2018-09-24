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Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 13 binbaşı, 12 yüzbaşı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 üsteğmen, 7 teğmen, 5 assubay olmak üzere toplam 61 şüpheli hakkında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edildiğinden gözaltı kararı verildi.

ANKARA (DHA) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 13 binbaşı, 12 yüzbaşı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 üsteğmen, 7 teğmen, 5 assubay olmak üzere toplam 61 şüpheli hakkında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edildiğinden gözaltı kararı verildi.

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