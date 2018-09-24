Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA (DHA) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 13 binbaşı, 12 yüzbaşı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 üsteğmen, 7 teğmen, 5 assubay olmak üzere toplam 61 şüpheli hakkında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edildiğinden gözaltı kararı verildi.
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