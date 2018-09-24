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Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında FETÖ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, 18'i muvazzaf 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 13 binbaşı, 12 yüzbaşı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 üsteğmen, 7 teğmen, 5 astsubay olmak üzere toplam 61 şüpheli hakkında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edildiğinden gözaltı kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ asker

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