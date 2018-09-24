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Kara ve Deniz kuvvetlerinde 61 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 10:52 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto üyelerini belirlemek için yürüttüğü 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Kara ve Deniz kuvvetlerinde, 18'i aktif görevde 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara ve Deniz kuvvetlerinde 61 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto üyelerini belirlemek için yürüttüğü 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Kara ve Deniz kuvvetlerinde, 18'i aktif görevde 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri'nden 13 binbaşı, 12 yüzbaşı, Deniz Kuvvetleri'nden 24 üsteğmen, 7 teğmen, 5 astsubay olmak üzere toplam 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.
Açıklamada, şüphelilerden bazılarının gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, diğer şüphelilerin yakalanması için, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince çalışmaların sürdüğü belirtili.

FOTOĞRAFLI

Kara ve Deniz kuvvetlerinde 61 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararıKara ve Deniz kuvvetlerinde 61 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararıKara ve Deniz kuvvetlerinde 61 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı

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