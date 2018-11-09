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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 08:38 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı kapsamında, Susurluk Kavşağı alt geçit köprüsü çalışmaları sebebiyle Balıkesir-Bursa il sınırı-Susurluk yolunun 5-7. kilometrelerinde gidiş-dönüş birer şerit ulaşıma kapatılarak trafik akışı 2'şer şeritten devam ediyor.

Trabzon-Maçka-Torul devlet yolunun 44-45. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Araç yolunun 36-37. kilometrelerinde, üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Turhal-Tokat devlet yolunun 28-29. kilometrelerinde sanat yapısı imalat çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü devam ediyor.

Ayancık-Sinop devlet yolunun 39-40. kilometrelerinde, heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda, köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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