Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 16-21. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden (Ankara-İstanbul) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Kasım'a kadar, 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapalı olacak. Trafik akışı, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı devlet yolunun 3-5. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.
İzmit-Yalova yolunun Gölcük kesimindeki (Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü gerçekleştiriliyor.
Amasya-Turhal devlet yolunun 67-73. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle yoldaki ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Çavdır-Burdur devlet yolunun 5-21, Konya-Seydişehir devlet yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turanköy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Osmaniye-Nurdağı devlet yolunun 45-46 ve 63-65. kilometrelerindeki (Bahçe mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
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