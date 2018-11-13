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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 08:20 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yalova-İzmit devlet yolunun Sanayi Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar sebebiyle ana yol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.

Konya-Aksaray yolunun 60-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Şalpazarı il yolunun 5-7. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafik akışına tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Seydikemer-Korkuteli yolunun 24-28. kilometrelerinde, sol kısımda bulunan tünel giriş-çıkışlarının anayola bağlantılarında çalışma yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yıldızeli-Sivas devlet yolunun 19-21. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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