Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yalova-İzmit devlet yolunun Sanayi Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar sebebiyle ana yol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.
Konya-Aksaray yolunun 60-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Beşikdüzü-Şalpazarı il yolunun 5-7. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafik akışına tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Seydikemer-Korkuteli yolunun 24-28. kilometrelerinde, sol kısımda bulunan tünel giriş-çıkışlarının anayola bağlantılarında çalışma yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yıldızeli-Sivas devlet yolunun 19-21. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
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