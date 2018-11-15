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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 08:15 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turanköy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü devam ediyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Gümüşyaka kesiminde sanat yapıları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Serik-Manavgat yolunun Manavgat şehir geçişi 22-24. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sürüyor.

Kırıkhan-Reyhanlı devlet yolunun 30-34. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım üç şeritten (emniyet şeridine aktarılarak) sağlanıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun Yozgat şehir geçişi 40-42. kilometrelerinde yapılacak üstyapı ve yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal devlet yolunun 67-73. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Oltu-Erzurum yolunun 29-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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