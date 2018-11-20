Kara yollarında durum

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda köprü yapım çalışmaları nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde, kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler ulaşıma kapatılacak. Trafik akışı diğer şeritlerden gerçekleştirilecek. Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanacak. İstanbul istikametinde ise Dilova ile Gebze kavşakları arası taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Of-Çaykara-Bayburt yolunun Soğanlı Dağı geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava şartları yurdun bazı kesimlerinde etkili oluyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun Soğanlı Dağı geçidinde kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon-Rize devlet yolunun 25. kilometresindeki Araklı tünellerinde bugün 08.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle bölünmüş yolun her iki yönündeki tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin verilecek.

Yıldızeli-Sivas devlet yolunun 19-21. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin-Adana devlet yolunun 0-3. kilometrelerinde (Serbest Bölge mevkisi) üstyapı yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 56-61. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) sürdürülen yaya kaldırımı ve orta refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Doğubeyazıt-Çaldıran yolunun 5-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 28. kilometresinde Keskin üst geçidi kiriş onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Silopi-Habur yolunun 35. kilometresinde Telkabin Köprüleri yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

