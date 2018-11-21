Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Of-Çaykara-Bayburt yolunun Soğanlı Dağı geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda köprü yapım çalışmaları nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde, kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanıyor. İstanbul istikametinde ise Dilova ile Gebze kavşakları arası taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola geçiş yapıyor.