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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 08:42 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Of-Çaykara-Bayburt yolunun Soğanlı Dağı geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda köprü yapım çalışmaları nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde, kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanıyor. İstanbul istikametinde ise Dilova ile Gebze kavşakları arası taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola geçiş yapıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar ulaşım İzmir-Aydın istikametinden iki yönlü verilecek.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 3. kilometresinde (Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı) heyelan ıslahı çalışmalarına başlanacak. Turanköy-Yenişehir ayrımının Ankara gidiş istikametindeki 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan sağlanacak.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 28. kilometresinde Keskin üst geçidi kiriş onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 4-6. kilometrelerindeki (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde araçlar Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola geçiş yapıyor.

Burdur-Antalya yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle geliş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım Burdur-Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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